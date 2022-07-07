В Уфе вновь из-за прорыва труб дома остались без воды

В Уфе вновь произошли коммунальные аварии. Из-за изношенности труб жители города снова остались без воды.

На улице Коммунистической у дома №71 была зафиксирована утечка из колодца. Без воды остался указанный дом и здание Министерства юстиций. Из-за ремонтных работ был отключён водопровод диаметром 100 миллиметров.