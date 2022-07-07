В Уфе вновь из-за прорыва труб дома остались без воды

В Уфе вновь произошли коммунальные аварии. Из-за изношенности труб жители города снова остались без воды.
На улице Коммунистической у дома №71 была зафиксирована утечка из колодца. Без воды остался указанный дом и здание Министерства юстиций. Из-за ремонтных работ был отключён водопровод диаметром 100 миллиметров.
Ещё одна коммунальная авария зафиксирована у дома №23 по улице Губкина. Без холодного водоснабжения остались: ул. Губкина д. 7, 7а, 9/1, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 19, 18, 21, 20; ул. Жигулевская д. 23; ул. Кемеровская д. 99, 97, 91, 89; ул. Садовая д. 13, 3; ул. Губкина д. 23, 10/1; и ул. Губкина д. 10/3.