В России появилось самое дорогое лекарство

В России появился лекарственный препарат «Золгенсма», который считается самым дорогим лекарством в мире. Об этом сообщают РИА Новости.
Стоимость одной дозы «Золгенсма» составляет более 2 млн долларов. Одной инъекции достаточно для лечения спинально-мышечной атрофии. При этом получить лекарство ребёнку необходимо до достижения двух лет.
Лекарство получило маркировку «Честный знак» и поступило в оборот. Первые три упаковки уже были использованы в Морозовской детской больнице и Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.
Спинальная мышечная атрофия — редкое наследственное заболевание, связанное с мутациями в гене SMN1. Проявляется прогрессирующими симптомами вялого паралича и мышечной атрофии.