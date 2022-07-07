В России появилось самое дорогое лекарство

В России появился лекарственный препарат «Золгенсма», который считается самым дорогим лекарством в мире. Об этом сообщают РИА Новости.

Стоимость одной дозы «Золгенсма» составляет более 2 млн долларов. Одной инъекции достаточно для лечения спинально-мышечной атрофии. При этом получить лекарство ребёнку необходимо до достижения двух лет.