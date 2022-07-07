В Башкирии экс-начальника отдела полиции обвиняют в получении взяток

Ранее начальник отдела полиции забрал 1 млн 250 тыс. рублей у владельца фермерского хозяйства. У него же похитил 250 кг мясной продукции. К тому же потребовал бетон для ремонта территории отдела. Также фигурант получил от двоих коллег взятки на сумму 850 и 600 тысяч рублей за помощь в продвижении по службе, а позже просто присвоил себе деньги.