В Башкирии экс-начальника отдела полиции обвиняют в получении взяток

42-летний бывший начальник отдела полиции Иглинского района обвиняется в получении взятки размером полтора миллиона рублей, за которую обещал «удалить дела» с руководителями коммерческой фирмы. Кроме того, правоохранитель вымогал мясо и бетон.
Ранее начальник отдела полиции забрал 1 млн 250 тыс. рублей у владельца фермерского хозяйства. У него же похитил 250 кг мясной продукции. К тому же потребовал бетон для ремонта территории отдела. Также фигурант получил от двоих коллег взятки на сумму 850 и 600 тысяч рублей за помощь в продвижении по службе, а позже просто присвоил себе деньги.
Свою вину мужчина не признал. Далее рассмотрением уголовного дела займется Калининский райсуд Уфы.