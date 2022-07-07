Школьник из Уфы стал призером Европейской географической олимпиады

Впервые республика стала обладателем бронзовой медали по этому предмету. Мероприятие проходило с 24 по 30 июня в Белграде. Российская сборная участвовала в ней дистанционно из образовательного центра «Компьютерия» в Тверской области.

В этом учебном году Арсений Смаков принял участие во всероссийской олимпиаде школьников по девяти предметам. Стал призером на региональном этапе по географии, экономике и праву. А затем попал в состав российской сборной. Международная олимпиада проходила в три этапа. Задания были на английском языке.

Всего в VII Европейской географической олимпиаде приняли участие более 120 человек из 12 стран. Россию на соревнованиях представляли три команды. Перед тем как попасть на событие такого уровня, Арсений упорно занимался на сборах, организованных центром развития талантов «Аврора». После попадания в российскую команду занятия для уфимского школьника проходили уже под руководством национального тренерского штаба по географии.