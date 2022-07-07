В Башкирии белорусы отметили праздник Ивана Купалы

Участники бросали в озеро венки и провели обряд сжигания купальского чучела. По народным поверьям, девушки должны кидать купальский венок в пруд. Если он не утонет, то бросавшую ожидает счастье супружеской жизни.
Гости смогли попробовать чай из целебных трав, узнать о пользе банных веников и сплести купальский венок. Ремесленники показали свое мастерство: изделия из кожи, дерева и соломы, работы, вышитые рукодельницами, а также национальные кулинарные блюда. Не обошлось и без конкурса «Играй, гармонь», где выходцы из народа показали свое мастерство игры на баяне и русской гармони. Организованное огненное шоу стало предвестником кульминационного момента купальской ночи – прыжков через костер, где каждый мог пройти обряд очищения. Завершилось действо большим хороводом.