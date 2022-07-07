В Башкирии белорусы отметили праздник Ивана Купалы

Участники бросали в озеро венки и провели обряд сжигания купальского чучела. По народным поверьям, девушки должны кидать купальский венок в пруд. Если он не утонет, то бросавшую ожидает счастье супружеской жизни.

Мы плетём венки для того, чтобы узнать, встретим мы свою любовь или нет. И будем его сегодня пускать на реку, и он будет плыть. Если он утонет, значит мы не встретим свою любовь в этом году, а если поплывет, то, значит, сбудется наша свадьба, приглашаем всех.

Анастасия и Дарья Гричушкины, участники праздника
Фото №1 - В Башкирии белорусы отметили праздник Ивана Купалы

Мы находимся на празднике Ивана Купала. Мы отвечаем за зону купальского венка. Мы готовим мастер-класс. Дело в том, что мы не успеваем, наши гости сами плетут венки. Мы рассказываем про них, про купальский венок, о том, что купальский венок служит оберегом, если вы его засушите и будете хранить дома, а если у вас есть купальский венок еще один, то можете повесить в хлеву.

Наталья Бабкина, старший культорганизатор Калтымановского сельского дома культуры

Гости смогли попробовать чай из целебных трав, узнать о пользе банных веников и сплести купальский венок. Ремесленники показали свое мастерство: изделия из кожи, дерева и соломы, работы, вышитые  рукодельницами, а также национальные кулинарные блюда. Не обошлось и без конкурса «Играй, гармонь», где выходцы из народа показали свое мастерство игры на баяне и русской гармони. Организованное огненное шоу стало предвестником кульминационного момента купальской ночи – прыжков через костер, где каждый мог пройти обряд очищения. Завершилось действо большим хороводом.

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