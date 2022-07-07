В Башкирии белорусы отметили праздник Ивана Купалы

Мы находимся на празднике Ивана Купала. Мы отвечаем за зону купальского венка. Мы готовим мастер-класс. Дело в том, что мы не успеваем, наши гости сами плетут венки. Мы рассказываем про них, про купальский венок, о том, что купальский венок служит оберегом, если вы его засушите и будете хранить дома, а если у вас есть купальский венок еще один, то можете повесить в хлеву.

Наталья Бабкина, старший культорганизатор Калтымановского сельского дома культуры