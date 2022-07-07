В Уфе завершили расследование трагической гибели девочки в недострое

В Уфе 13-летняя девочка трагически погибла в недостроенном доме по улице Пархоменко. Из-за череды несчастных случаев недострой получил название «дом смерти».

Напомним, строительство дома шло с 2016 по 2019 года. После этого застройщики столкнулись с финансовыми трудностями, и возведение дома приостановилось. При этом требования по консервации объекта не были выполнены.

В июле прошлого года в недостроенном здании играли подростки. 13-летняя девочка неудачно упала с высоты 12 метров и получила многочисленные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.