В Башкирии на трассе столкнулись фура и бензовоз

Сегодня, 7 июля, в Башкирии на трассе М-5 произошла крупная авария. Подробности случившегося сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

На 1493 км автодороги столкнулись фура и бензовоз. 51-летнего водителя первого автомобиля зажало в салоне. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента успешно деблокировали зажатого мужчину. Его передали врачам. Также в аварии пострадал 37-летний водитель бензовоза. От госпитализации он отказался.