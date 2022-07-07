В Уфе осудят двух бизнесменов, на объекте которых погиб ребёнок

В башкирской столице состоится суд над директором строительной компании и его заместителем. Против бизнесменов заведено уголовное дело из-за смерти 13-летней девочки.

Мужчин обвиняют в том, что они нарушили правила безопасности на строительном объекте, что привело к смерти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Трагедия случилась в 2021 году, когда дети проникли на объект, который не был обозначен запрещающими знаками. Во время игры девочка упала в шахту лифта с высоты 12-ти метров. Ребенок скончался на месте.