В Уфе определили подрядчика, который отреставрирует памятник Салавату Юлаеву

В администрации башкирской столицы определили подрядчика, который займется реставрацией памятника Национальному герою Башкортостана. Контракт был опубликован на сайте госзакупок.

Победитель конкурса проведет реставрационные работы за 14,9 млн рублей. Изначальная цена работ была 15,4 млн рублей. Средства на реставрацию монумента выделят из бюджета Уфы.