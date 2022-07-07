Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО, посвященном развитию экономики

Новые пути развития экономических связей между регионами Приволжского федерального округа искали сегодня в Удмуртской республике. Участие в заседании Совета ПФО принял глава Башкортостана.
Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях написал, что «в это непростое время исключительно важно ещё больше развивать межрегиональную кооперацию». Главными темами повестки дня стали экономика и культура. В режиме видеоконференции в заседании участвовали министр культуры России Ольга Любимова и глава Минэкономразвития. Максим Решетников говорил прежде всего о разработанных мерах поддержки экономики в современных условиях.
По словам полпреда ПФО, ситуация в целом по округу характеризуется относительно стабильной и соответствует общероссийским тенденциям. Игорь Комаров поручил главам регионов усилить информационную работу с бизнесом и гражданами по имеющимся мерам государственной поддержки и в постоянном режиме организовать оперативное получение информации о возникающих рисках и проблемах. По завершении заседания совета ПФО Игорь Комаров вручил главе Республики Башкортостан Радию Хабирову благодарность Президента России за вклад в поддержку и проведение общественно значимых проектов.