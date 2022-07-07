Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО, посвященном развитию экономики

Сформированный пакет мер – это результат в том числе и вашей работы, у нас очень много было предложений от Приволжского федерального округа. Округ-лидер по предложенным мерам. Всего 56 мер были включены в план как раз на основе предложения округа, то есть, по сути, на 20 процентов план сформирован, коллеги, на основе ваших предложений. Но и более того, очень важно, что и сами регионы активно реализуют свои меры поддержки, дополнительно к федеральным мерам поддержки.

Максим Решетников, министр экономического развития России