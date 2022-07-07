Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО, посвященном развитию экономики

Новые пути развития экономических связей между регионами Приволжского федерального округа искали сегодня в Удмуртской республике. Участие в заседании Совета ПФО принял глава Башкортостана.

Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях написал, что «в это непростое время исключительно важно ещё больше развивать межрегиональную кооперацию». Главными темами повестки дня стали экономика и культура. В режиме видеоконференции в заседании участвовали министр культуры России Ольга Любимова и глава Минэкономразвития. Максим Решетников говорил прежде всего о разработанных мерах поддержки экономики в современных условиях.

Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО, посвященном развитию экономики

Сформированный пакет мер – это результат в том числе и вашей работы, у нас очень много было предложений от Приволжского федерального округа. Округ-лидер по предложенным мерам. Всего 56 мер были включены в план как раз на основе предложения округа, то есть, по сути, на 20 процентов план сформирован, коллеги, на основе ваших предложений. Но и более того, очень важно, что и сами регионы активно реализуют свои меры поддержки, дополнительно к федеральным мерам поддержки.

Максим Решетников, министр экономического развития России

На совете обсуждались важные, актуальные вопросы, касающиеся принятия мер экономической поддержки и стабилизации ситуации в регионах округа, а также реализации нацпроекта «Культура».

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

По словам полпреда ПФО, ситуация в целом по округу характеризуется относительно стабильной и соответствует общероссийским тенденциям. Игорь Комаров поручил главам регионов усилить информационную работу с бизнесом и гражданами по имеющимся мерам государственной поддержки и в постоянном режиме организовать оперативное получение информации о возникающих рисках и проблемах. По завершении заседания совета ПФО Игорь Комаров вручил главе Республики Башкортостан Радию Хабирову благодарность Президента России за вклад в поддержку и проведение общественно значимых проектов.

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