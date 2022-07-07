В Башкирии в этом году отремонтируют почти 900 подъездов

В регионе продолжается реализация республиканской программы, стартовавшей 4 года назад. За это время огромное количество изношенных парадных в многоэтажках преобразились до неузнаваемости. Как будет выглядеть подъезд, жильцы решают сами и лично участвуют в приемке работ.
Последние штрихи кистью – и внутренняя отделка завершена. Необычная цветовая гамма, ярко-оранжевая – выбор жильцов этого подъезда. Как и темная плитка на полу и черные почтовые ящики. Девятиэтажке более 35 лет, преображения ей были необходимы.
Новый вид приобретет не только подъезд, но и входная группа. По Уфимскому шоссе по проекту комплексного ремонта обновляют 3 девятиэтажки. В одной работы завершены. Список ремонтируемых объектов в доме достаточно большой, он утвержден программой.
Свои финансы жильцы на ремонт не тратят. 90 процентов средств выделяется из бюджета республики. Остальную сумму платит муниципалитет. А вот качество работ оценивают те, кто больше всего хотел изменений – жители домов. И если будут замечания к ремонту, акт приемки подпишут только после их устранения.
Гарантию на свои работы строители дают на 5 лет. Но сюда не входят случаи вандализма. План на этот год – преобразить 304 дома по всей республике.
Подать заявку на участие в программе могут все желающие. Протокол должны одобрить в администрации района или города. Но есть условие: предыдущему ремонту в доме должно быть больше 5 лет.