В Башкирии в этом году отремонтируют почти 900 подъездов

В регионе продолжается реализация республиканской программы, стартовавшей 4 года назад. За это время огромное количество изношенных парадных в многоэтажках преобразились до неузнаваемости. Как будет выглядеть подъезд, жильцы решают сами и лично участвуют в приемке работ.

Последние штрихи кистью – и внутренняя отделка завершена. Необычная цветовая гамма, ярко-оранжевая – выбор жильцов этого подъезда. Как и темная плитка на полу и черные почтовые ящики. Девятиэтажке более 35 лет, преображения ей были необходимы.

Окна не открывались, а теперь такая красота, как будто новый дом. Тамара Нугаева, жительница дома по ул. Уфимское шоссе

Новый вид приобретет не только подъезд, но и входная группа. По Уфимскому шоссе по проекту комплексного ремонта обновляют 3 девятиэтажки. В одной работы завершены. Список ремонтируемых объектов в доме достаточно большой, он утвержден программой.

Предусматривает капремонт полов, стен, замену старых оконных блоков. В домах старых они были деревянные. Замена перил и почтовых ящиков. Баграт Арутюнян, директор строительной организации

Свои финансы жильцы на ремонт не тратят. 90 процентов средств выделяется из бюджета республики. Остальную сумму платит муниципалитет. А вот качество работ оценивают те, кто больше всего хотел изменений – жители домов. И если будут замечания к ремонту, акт приемки подпишут только после их устранения.

Мы все выбирали, они только потом делали, все работать должны вот так. Любовь Уланова, жительница дома по ул. Уфимское шоссе

Гарантию на свои работы строители дают на 5 лет. Но сюда не входят случаи вандализма. План на этот год – преобразить 304 дома по всей республике.

Программа реализуется 4 года по инициативе Радия Хабирова, В этом году отремонтируют 896 подъездов. На это выделено 493 миллиона. Олег Койда, начальник информационного отдела фонда капитального ремонта Республики Башкортостан