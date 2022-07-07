В Уфе хирурги вернули каскадеру способность ходить

Операция на высоком уровне. В Уфе хирург подарил пациенту радость ходьбы на своих двоих. Прошло всего 1,5 месяца, а мужчина уже вновь начал заниматься спортом. Уфимец уверен: отечественная медицина не уступает зарубежной, ведь аналогичную операцию на другой ноге ему делали мировые мастера за океаном.

С момента операции на левой ноге прошло 1,5 месяца, а Виль Шайнуров спокойно ходит. О хирургическом вмешательстве по большей части напоминают только швы. А ведь заменить пришлось коленный сустав. Теперь внутри титановая конструкция.

Операция заняла не более 1,5 часов. Виль Шайнуров – профессиональный каскадер. Начинал с джигитовки в Уфимском цирке, затем выступал в знаменитом Цирке на цветном бульваре в Москве. После долгое время работал в США. Именно там серьезная травма обернулась протезированием коленного сустава на правой ноге. Тогда операцию провел специалист с мировым именем Роберт Клаппер. В этом году дала знать вторая нога. Пронзающие боли не давали ходить, диагноз – артроз 3 степени. И судьба свела Виля с врачом Ринатом Рахматуллиным.

Виль говорит, что в Америке операция стоила 145 тысяч долларов. Покрыла все капризная медстраховка. В Уфе же такая операция по протезированию была сделана по квоте программы госгарантии, то есть за счет бюджета страны. И такие хирургические вмешательства – давно обыденность для башкирских врачей