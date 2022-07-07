В Башкирии лесозаготовитель увеличил производительность благодаря новой технике

Увеличили производительность и вышли в лидеры по объему заготавливаемой древесины. Благодаря освоению скандинавского способа лесозаготовки караидельским предпринимателям удалось в разы повысить эффективность деятельности.

За считанные секунды мощная техника спиливает и валит дерево на землю. Эта же машина, которая называется харвестер, выполняет функцию раскряжёвки. Процессом из кабины с помощью джойстика управляет опытный оператор. Ришат Фаттаев начал работать в лесу с 2013 года, сразу после возвращения из армии. Последние два года трудится на современной валочной технике.

Работоспособность очень большая, все зависит от делянки. За час от 30 до 40 где-то, ну я так насчитал. В общей сложности за 10 часов я самое большое валил 330 кубов. Ришат Фаттаев, оператор харвестера

Это целый лесозаготовительный комплекс, состоящий из двух единиц техники. В тандеме с харвестером работает форвардер. Его задача – собрать, отсортировать и уложить древесину в штабеля. Они словно два родных брата, которые не могут работать друг без друга.

Пару десятков лет назад башкирские лесорубы даже представить не могли себе такую технику. Увидеть ее они могли разве что в зарубежных фильмах. Теперь же мощные высокотехнологичные харвестеры и форвардеры колесят по нашим лесам.

Это уже второй комплекс на предприятии, и приобрели его в этом году за 40 миллионов рублей. ООО «Рассвет» можно назвать в Караидельском районе первопроходцем в освоении скандинавского способа лесозаготовки, то есть с помощью харвестера и форвардера.

Многие последовали нашему примеру. Благодаря этому на сегодняшний день район по показателям вышел на первое место по республике по объему заготавливаемой древесины, и перерабатывается очень большой объем низкосортной древесины – он просто оставался в лесу, гнил. Ильназ Хисматтуллин, директор лесоперерабатывающего предприятия