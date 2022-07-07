«День Зелёного сердца»: «Салават Юлаев» организовал акцию помощи девочке с редким заболеванием

Сегодня в Уфе прошёл «День Зелёного сердца». Акция состоялась в поддержку 3-летней Кати Аксёновой по инициативе игрока «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. У девочки редкое заболевание, при котором один раз в месяц ей делают переливание крови. Принять участие в акции было просто: возле арены работала мобильная станция, и донором мог стать любой желающий, разумеется, после осмотра врача и экспресс-анализа на месте.

Сотни болельщиков пришли на автограф-сессию к нападающему «Салавата». Среди хоккейных фанатов – целые семьи и персональные болельщики. Приезжали даже на коньках, пусть и роликовых. Так Родиону Амирову удалось привлечь внимание к маленькой девочке и ее заболеванию. Кате Аксеновой 3 года. Каждый месяц ей необходимо переливание крови. От этого зависит жизнь девочки. Амиров узнал об истории Кати, рассказал о ней в соцсетях. В уфимском клубе тут же откликнулись и решили провести акцию «День Зеленого сердца».

Я очень рад, что люди приходят и сдают кровь. Это очень нужно и Кате, и другим людям, которые нуждаются в переливании крови. Родион Амиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Эмиль Нафиков – специалист по работе с болельщиками – одним из первых откликнулся на зов о помощи. Эмиль решил не только сдать кровь, но и войти в государственный регистр доноров костного мозга. Его пересадка – необходимая процедура для онкобольных. Подобрать донора конкретному человеку – непростая задача. Для этого и создан регистр.

Делают мазок, забирают образец моего ДНК. Потом если совпадет мой ДНК с тем, кому это нужно, со мной свяжутся. Я смогу спасти кому-то жизнь. Согласился без раздумий. Эмиль Нафиков, специалист по работе с болельщиками

Одним из тех, кто сдал кровь, стал отец Родиона Амирова. В республике проводится много мероприятий для популяризации донорского движения. Компоненты крови очень скоропортящиеся. Поэтому в Республиканской станции переливания призывают всех желающих помогать больным. Несложная и непродолжительная процедура может спасти чью-то жизнь.

Катя Аксенова без этих компонентов не живет. Синтезировать их из чего-то нельзя. Источник ее жизни – это такой же человек. Здоровый человек, который может поделиться своей кровью, которая спасает ее постоянно. Таких пациентов, к сожалению, немало. Елена Стрельникова, заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови

Для болельщиков, которые приняли участие в акции, подготовили подарки: сувенирную атрибутику от клуба и различные сертификаты. Была организована зона отдыха, также болельщики могли зайти внутрь автобуса, посмотреть, где сидят хоккеисты, и сделать фотографии.

Как мы видим, много болельщиков пришло. Если честно, даже не ожидали такого. Максим Никерин, руководитель отдела маркетинга ХК «Салават Юлаев»