«День Зелёного сердца»: «Салават Юлаев» организовал акцию помощи девочке с редким заболеванием

Сегодня в Уфе прошёл «День Зелёного сердца». Акция состоялась в поддержку 3-летней Кати Аксёновой по инициативе игрока «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. У девочки редкое заболевание, при котором один раз в месяц ей делают переливание крови. Принять участие в акции было просто: возле арены работала мобильная станция, и донором мог стать любой желающий, разумеется, после осмотра врача и экспресс-анализа на месте.

Сотни болельщиков пришли на автограф-сессию к нападающему «Салавата». Среди хоккейных фанатов – целые семьи и персональные болельщики. Приезжали даже на коньках, пусть и роликовых. Так Родиону Амирову удалось привлечь внимание к маленькой девочке и ее заболеванию. Кате Аксеновой 3 года. Каждый месяц ей необходимо переливание крови. От этого зависит жизнь девочки. Амиров узнал об истории Кати, рассказал о ней в соцсетях. В уфимском клубе тут же откликнулись и решили провести акцию «День Зеленого сердца».

Я очень рад, что люди приходят и сдают кровь. Это очень нужно и Кате, и другим людям, которые нуждаются в переливании крови.

Родион Амиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»
Фото №1 - «День Зелёного сердца»: «Салават Юлаев» организовал акцию помощи девочке с редким заболеванием

Эмиль Нафиков – специалист по работе с болельщиками – одним из первых откликнулся на зов о помощи. Эмиль решил не только сдать кровь, но и войти в государственный регистр доноров костного мозга. Его пересадка – необходимая процедура для онкобольных. Подобрать донора конкретному человеку – непростая задача. Для этого и создан регистр.

Делают мазок, забирают образец моего ДНК. Потом если совпадет мой ДНК с тем, кому это нужно, со мной свяжутся. Я смогу спасти кому-то жизнь. Согласился без раздумий.

Эмиль Нафиков, специалист по работе с болельщиками

Одним из тех, кто сдал кровь, стал отец Родиона Амирова. В республике проводится много мероприятий для популяризации донорского движения. Компоненты крови очень скоропортящиеся. Поэтому в Республиканской станции переливания призывают всех желающих помогать больным. Несложная и непродолжительная процедура может спасти чью-то жизнь.

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Катя Аксенова без этих компонентов не живет.  Синтезировать их из чего-то нельзя. Источник ее жизни – это такой же человек. Здоровый человек, который может поделиться своей кровью, которая спасает ее постоянно. Таких пациентов, к сожалению, немало.

Елена Стрельникова, заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови

Для болельщиков, которые приняли участие в акции, подготовили подарки:  сувенирную атрибутику от клуба и различные сертификаты. Была организована зона отдыха, также болельщики могли зайти внутрь автобуса, посмотреть, где сидят хоккеисты, и сделать фотографии.

Как мы видим, много болельщиков пришло. Если честно, даже не ожидали такого.

Максим Никерин, руководитель отдела маркетинга ХК «Салават Юлаев»

Сначала специалисты станции переливания крови рассчитывали всего на 60 человек.  Но желающих принять участие в благотворительной акции оказалось в два раза больше. Так общими, и в том числе вашими, усилиями жизненно важную помощь получит не только маленькая Катя, но и другие нуждающиеся в переливании пациенты.

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