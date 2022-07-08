В Уфе семерых мужчин будут судить за бандитизм, вымогательство, разбой и похищение людей
Семерых жителей Уфы в возрасте от 19 до 32 лет будут судить за создание вооруженной банды, похищение человека и документов, вымогательство, разбой и угон автомобиля. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, ведомство уже завершило расследование уголовного дела.
Как установлено следствием, в период с августа по октябрь 2020 года на территории г. Уфы двое братьев, ранее судимых за разбой, причинение вреда здоровью и хулиганство, организовали банду с целью совершения разбоев, вымогательств и похищений граждан. В качестве жертв они выбирали лиц, которые, по их мнению, причастны к незаконному обороту наркотических средств, в связи с чем не будут обращаться в правоохранительные органы. Злоумышленники, применяя насилие и угрожая огнестрельным оружием, требовали от потерпевших передачи им денежных средств, в нескольких случаях вывозили их в безлюдное место, где удерживали, пока они не соглашались выполнить их требования, кроме того, обвиняемые похищали у потерпевших мобильные телефоны и другие ценности, а также документы, удостоверяющие личность, чтобы в последующем сдать похищенное в ломбард от их имени. В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле. В банду они вовлекли двоих знакомых, а также для совершения некоторых преступлений привлекали еще троих человек.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Деятельность банды пресекли сотрудники полиции при похищении двоих мужчин, с которых злоумышленники вымогали 400 тысяч рублей.
Двое обвиняемых не стали отрицать свою вину, остальные участники банды отрицают причастность к совершенным преступлениям. В скором времени уголовное дело направится на рассмотрение в суд.