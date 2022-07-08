В Башкирии снизили налоги для предпринимателей

На 2022 год снижен размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности. Это условный показатель, который используется для расчета налога. Его снижение автоматически влечет за собой уменьшение суммы обязательного платежа. Мы снизили налоговую нагрузку на предпринимателей по пятнадцати видам деятельности. В их числе — предприниматели, которые предоставляют экскурсионные услуги, услуги по присмотру за детьми, занимаются мебельным производством, деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами, работают в животноводстве, растениеводстве и ряде других сфер.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания— Курултая РБ