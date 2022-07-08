В Башкирии снизили налоги для предпринимателей

В Башкортостане снизили налоги для бизнесменов, которые работают по патенту. В закон «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» внесены изменения, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

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На 2022 год снижен размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности. Это условный показатель, который используется для расчета налога. Его снижение автоматически влечет за собой уменьшение суммы обязательного платежа. Мы снизили налоговую нагрузку на предпринимателей по пятнадцати видам деятельности. В их числе — предприниматели, которые предоставляют экскурсионные услуги, услуги по присмотру за детьми, занимаются мебельным производством, деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами, работают в животноводстве, растениеводстве и ряде других сфер.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания— Курултая РБ

При патентной системе налогообложения налог исчисляется как 6% предельно возможного годового дохода (ПВДГ) за вычетом уплаченных страховых взносов. По десяти видам деятельности ПВГД снижен на максимальные 50%. По остальным пяти видам деятельности — на треть и более.

По мнению депутатов, что налоговая льгота позволит субъектам малого и среднего бизнеса направить свободные средства на развитие предпринимательства и сохранить рабочие места.

Вкупе с другими мерами поддержки бизнеса данная мера послужит фактором, сдерживающим инфляционные явления в экономике республики.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания— Курултая РБ

Закон подписан Главой Башкортостана Радием Хабировым и уже опубликован. Он вступает в силу с 11 июля и действует до 31 декабря текущего года.

Данный закон распространяет действие на правоотношения, которые возникли с 1 января текущего года.

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