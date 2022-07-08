В Башкирии снизили налоги для предпринимателей

В Башкортостане снизили налоги для бизнесменов, которые работают по патенту. В закон «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» внесены изменения, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.
При патентной системе налогообложения налог исчисляется как 6% предельно возможного годового дохода (ПВДГ) за вычетом уплаченных страховых взносов. По десяти видам деятельности ПВГД снижен на максимальные 50%. По остальным пяти видам деятельности — на треть и более.
По мнению депутатов, что налоговая льгота позволит субъектам малого и среднего бизнеса направить свободные средства на развитие предпринимательства и сохранить рабочие места.
Закон подписан Главой Башкортостана Радием Хабировым и уже опубликован. Он вступает в силу с 11 июля и действует до 31 декабря текущего года.
Данный закон распространяет действие на правоотношения, которые возникли с 1 января текущего года.