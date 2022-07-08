В Башкирии женщина зарезала свою двоюродную сестру

В Баймакском районе Башкирии женщина убила свою двоюродную сестру ударом ножа в пах. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
В тот злополучный день сестры собрались в одном доме и устроили застолье. Через некоторое время между ними вспыхнул конфликт. Сперва они били друг друга кулаками, а затем одна из них схватила нож и ударила соперницу ножом в пах. После этого она вызвала скорую помощь и попыталась остановить кровотечение, однако несчастная скончалась.
В суде нападавшая пыталась оправдаться тем, что не желала убивать сестру, и та случайно упала на нож. Также она намекала на то, что лишь защищалась от агрессивной родственницы.
В итоге суд признал ее виновной в причинение телесных повреждений, которые привели к смерти и приговорили к 5 годам колонии общего режима. Вот только из-за того, что женщина воспитывают маленькую дочь, наказание отсрочили до 2032 года.