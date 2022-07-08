В Башкирии женщина зарезала свою двоюродную сестру

В тот злополучный день сестры собрались в одном доме и устроили застолье. Через некоторое время между ними вспыхнул конфликт. Сперва они били друг друга кулаками, а затем одна из них схватила нож и ударила соперницу ножом в пах. После этого она вызвала скорую помощь и попыталась остановить кровотечение, однако несчастная скончалась.