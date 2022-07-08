В Башкирии объём выдачи автокредитов снизился почти на 43%

За январь-май 2022 Башкирии на 42,8% снизился объем выдачи автокредитов. В 2021 году за данный период жители республики получили кредиты на 14,1 млрд рублей, а в текущем - на 8,1 млрд рублей. Данные предоставлены Национальным бюро кредитных историй.

За 5 месяцев 2022 года снижение в России составило 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (257,3 млрд рублей). Однако в сравнении с января по май 2020 года объем автокредитов вырос почти на 12% (230,1 млрд рублей).