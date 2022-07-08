В Башкирии 18-летний парень насмерть сбил пешехода

Инцидент произошёл на 1 км автодороги Белебей—Усень-Ивановское. 18-летний парень на ВАЗ-2110 допустил наезд на 39-летнего пешехода. Предположительно, мужчина шёл посередине проезжей части во встречном направлении.

Пешеход получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов. Стало известно, что молодой автовладелец получил водительские права лишь полтора месяца назад. Обстоятельства аварии уточняются.