В Уфе спасатели не дали утонуть мужчине

В Уфе помощь спасателей потребовалась 46-летнему мужчине. Отдыхающий чуть не погиб на пляже в районе стадиона «Водник».

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, мужчина плавал до середины реки Белой и обратно. В третий раз силы покинули пловца – он начал идти ко дну, махать руками и привлекать к себе внимание. К счастью, спасатели давно наблюдали за активным мужчиной, поэтому сразу бросились ему на помощь.