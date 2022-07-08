Министр спорта Башкирии выступил против разрешения продавать пиво на стадионах

Глава Минспорта Башкирии высказался против того, чтобы болельщики на матчах распивали спиртное. Об этом Руслан Хабибов заявил в интервью «Башинформу».

По словам чиновника, люди приходят на спортивные матчи с детьми, и это важнее, чем получение прибыли от торговли пивом на стадионах. Запрет на продажу пенного напитка на спортивных объектах действует в России с 2005 года.