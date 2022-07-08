Министр спорта Башкирии выступил против разрешения продавать пиво на стадионах

Глава Минспорта Башкирии высказался против того, чтобы болельщики на матчах распивали спиртное. Об этом Руслан Хабибов заявил в интервью «Башинформу».
По словам чиновника, люди приходят на спортивные матчи с детьми, и это важнее, чем получение прибыли от торговли пивом на стадионах. Запрет на продажу пенного напитка на спортивных объектах действует в России с 2005 года.
Накануне в беседе с ТАСС председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в парламенте хотят вернуться к рассмотрению законопроекта о продаже пива на стадионах. Как он отметил, «в ближайшее время стартует футбольная Российская премьер-лига, поэтому возвращение к работе в данном направлении актуально».