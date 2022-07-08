В Башкирии пара бездомных совершила поджог женщины

Следственный комитет Башкирии начал расследование жуткого происшествия. 25-летнюю девушку и 32-летнего мужчину обвинили в поджоге дачного домика с человеком.

Инцидент произошёл в Салавате 2 июля. Садовый домик по улице Железнодорожной охватило огнём. В сгоревшем помещении с травмами была найдена 49-летняя женщина.

Выяснилось, что сельчанка проводила вечер за распитием спиртных напитков со знакомой парой. Собутыльники сидели у костра у заброшенного дома. Мужчина обвинил её в краже мобильного телефона. Со своей подругой он начал избивать женщину руками, ногами и металлической цепью. Вскоре несчастную бросили в подвал дома, а постройку подожгли.

Женщина чудом осталась жива. Установить личности потенциальных убийц оказалось просто. Мужчина и девушка не имеют определенного места жительства и ранее уже были судимы. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.