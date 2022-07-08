Минздрав Башкирии рассказал о работе больниц в праздничные дни

Поликлиники будут работать 9 июля — по графику субботнего дня с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16:00; 10 июля — воскресный день; 11 июля — по графику субботнего дня с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16:00.