Минздрав Башкирии рассказал о работе больниц в праздничные дни

Жителей Башкирии ожидают длительные выходные и короткая рабочая неделя. В июле выходными днями станут 9, 10 и 11 число. Это связано с празднованием важного духовного праздника мусульман Курбан-байрам.
Министерство здравоохранения республики сообщило, как будут работать медицинские учреждения в длительные выходные.
Будет организовано дежурство руководящего состава министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Поликлиники будут работать 9 июля — по графику субботнего дня с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16:00; 10 июля — воскресный день; 11 июля — по графику субботнего дня с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16:00.
Вакцинация взрослого населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе пациентов, выписывающихся из стационара, будет производиться 10 июля — с 10:00 до 15:00; 9 и 11 июля — с 08:00 до 17:00.
В фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе мобильных, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах, специалисты будут принимать по графику работы, утвержденному главным врачом медицинской организации.
Аптеки ГУП «Башформация» 9, 10, 11 июля работают по режиму выходного дня.
Бригады скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб медицинских организаций будут работать в усиленном режиме.
В стационарных подразделениях предусмотрено создание резервных коек и запаса лекарственных препаратов.