В Башкирии за сутки нет смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 48 пациентов (290 779), выздоровели – 30 (284 682). Летальных случаев за сутки не зафиксировано, за всё время пандемии скончался 5751 пациент с коронавирусом. Госпитализировали 38 пациентов.