В Башкирии за сутки нет смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 48 пациентов (290 779), выздоровели – 30 (284 682). Летальных случаев за сутки не зафиксировано, за всё время пандемии скончался 5751 пациент с коронавирусом. Госпитализировали 38 пациентов.
В России коронавирус выявили за сутки у 3464 человек (18 455 274), выздоровели – 2787 (17 882 978), скончались – 49 (381 499). Госпитализация потребовалась 1266 зараженным.