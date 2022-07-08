В Уфе 3-летний малыш упал из окна

Уважаемые уфимцы и гости столицы! Не оставляйте детей одних в комнатах, где открыты окна и не позволяйте им играть на подоконниках. Малышам достаточно и нескольких секунд, чтобы вылезти в открытое окно. Чтобы максимально обезопасить ребенка, установите на всех окнах специальные фиксаторы, которые не позволят ему их открыть.

пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы