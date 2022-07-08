В Уфе 3-летний малыш упал из окна

Сегодня, 8
июля, в Уфе произошёл несчастный случай. Из окна выпал 3-летний малыш.
Как сообщает
пресс-служба Управления гражданской защиты, инцидент произошёл в доме №45 по
улице Гоголя. Малыш выпал из окна на первом этаже. Ребёнка экстренно доставили
в больницу.
Предстоит выяснить
все обстоятельства случившегося и установить, почему малыш имел доступ к
открытому окну.
Уважаемые уфимцы и гости столицы! Не оставляйте детей одних в комнатах, где открыты окна и не позволяйте им играть на подоконниках. Малышам достаточно и нескольких секунд, чтобы вылезти в открытое окно. Чтобы максимально обезопасить ребенка, установите на всех окнах специальные фиксаторы, которые не позволят ему их открыть.