Из Башкирии в Донбасс отправилась очередная бригада медиков

14 специалистов республиканских больниц будут работать в луганском городе Красный Луч. Там они сменят на посту бригаду врачей, которая уже месяц принимает пациентов в местных больницах.

К слову, часть из них останется работать в Донбассе и дальше. Сегодня в Минздраве для медиков провели инструктаж и рассказали об особенностях работы в условиях военного конфликта.

Детский хирург ездил на работу, рассказывал. Общаемся с хирургом в командировке, и что он нас требуется, понимаем.

С начала спецоперации в Донбассе отработали около полусотни медиков из Башкортостана. Несмотря на то, что линия огня постепенно отодвигается от луганских городов, со стороны украинской стороны могут происходить обстрелы мирных территорий. В частности, объектов инфраструктуры. К примеру, во время нахождения в Донбассе второй бригады башкирских медиков возле одной из больниц произошел взрыв снаряда. К счастью, тогда никто не пострадал.