Из Башкирии в ЛДНР отправился 13-й гуманитарный конвой

Медики поедут на Донбасс в составе 13-й гуманитарной колонны, которую сегодня также проводили в Донбасс. Традиционно республика помогает братскому региону строительными материалами. К слову, в этот раз часть ресурсов направят на реконструкцию школы в селе Петровском, которая носит имя Минигали Шаймуратова.

Башкортостан также направил специалистов дорожно-коммунального хозяйства, которые помогут в восстановлении разрушенных объектов.

В первую просят те материалы, которые служат восстановлению социальной инфраструктуры, жилых домов. Также есть запрос на предметы первой необходимости и ухода, медпомощь и воду. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан