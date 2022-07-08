Из Башкирии в ЛДНР отправился 13-й гуманитарный конвой

Медики поедут на Донбасс в составе 13-й гуманитарной колонны, которую сегодня также проводили в Донбасс. Традиционно республика помогает братскому региону строительными материалами. К слову, в этот раз часть ресурсов направят на реконструкцию школы в селе Петровском, которая носит имя Минигали Шаймуратова.
Башкортостан также направил специалистов дорожно-коммунального хозяйства, которые помогут в восстановлении разрушенных объектов.
Конвой также доставит в ЛНР и ДНР дефицитные там медикаменты и чистую воду. В общей сложности из Башкортостана в Донбасс отправили уже около 1000 тонн гуманитарного груза. В его формировании помогают неравнодушные местные жители, а также предприятия региона. Нынешний конвой не последний.