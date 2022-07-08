Mir Pay и СБПэй: что нужно знать о российских приложениях для бесконтактной оплаты

У жителей Башкортостана появится возможность оплачивать товары и услуги через СБП по бесконтактной технологии NFC, то есть приложив мобильный телефон к кассовому терминалу. В последнее время развитие системы быстрых платежей стало для государства одним из приоритетных вопросов после ухода с нашего рынка платежных сервисов Аpple и Google Pay. Что пришло им на смену и как пользоваться отечественными разработками?
Оплачивать покупки с помощью телефона для многих россиян стало обыденностью. Но в марте 2022 года из России ушли такие платежные системы, как Visa и MasterCard. В итоге приложения Apple и Google Pay перестали работать. Российским специалистам пришлось активнее внедрять уже имеющиеся платежные инструменты и разрабатывать новые. Одним из первых в этом списке стало приложение Mir Pay.
Оставить в прошлом пластик и снова оплачивать покупки, пользуясь только телефоном, можно и с помощью активно развивающейся сейчас Системы быстрых платежей через специально разработанное мобильное приложение СБПэй. Всё, что нужно для успешной операции, – наличие денег на банковском счёте и телефон с камерой.
СБПэй – универсальное мобильное приложение для оплаты товаров и услуг со счетов, открытых в разных банках. Работает как на телефонах системы Android, так и на iOS. По требованию Банка России с 1 июля 2022 года все крупные российские кредитные организации должны поддерживать приложение СБПэй.
В приложении есть три основных экрана: главная страница со сканером QR-кодов, «Счета» со всеми проведенными операциями и блок «Ещё» с настройками и помощью. Чтобы оплатить покупку в магазине, нужно открыть главную страницу и навести выделенную область на QR-код, предложенный на кассе, проверить продавца, сумму покупки и нажать «оплатить».
Сегодня основной метод оплаты через СБПэй заключается в сканировании QR-кода. Однако уже с 1 июня началось внедрение возможности рассчитаться телефоном с помощью NFC, приложив смартфон к терминалу. На текущий момент более 100 кредитных организаций предоставляют доступ к приложению СБПэй, 30 из них работают в Башкортостане.
Сегодня в стране к СБП подключены более 200 кредитных организаций из 330. По данным Банка России, Системой быстрых платежей пользуется каждый третий житель. А в ближайшее время в Башкортостане появится ещё возможность оплачивать через СБП по бесконтактной технологии NFC.