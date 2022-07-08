Mir Pay и СБПэй: что нужно знать о российских приложениях для бесконтактной оплаты

У жителей Башкортостана появится возможность оплачивать товары и услуги через СБП по бесконтактной технологии NFC, то есть приложив мобильный телефон к кассовому терминалу. В последнее время развитие системы быстрых платежей стало для государства одним из приоритетных вопросов после ухода с нашего рынка платежных сервисов Аpple и Google Pay. Что пришло им на смену и как пользоваться отечественными разработками?

Оплачивать покупки с помощью телефона для многих россиян стало обыденностью. Но в марте 2022 года из России ушли такие платежные системы, как Visa и MasterCard. В итоге приложения Apple и Google Pay перестали работать. Российским специалистам пришлось активнее внедрять уже имеющиеся платежные инструменты и разрабатывать новые. Одним из первых в этом списке стало приложение Mir Pay.

Очень удобное приложение, мгновенная оплата происходит. Не нужно задумываться, что с собой нужно носить пластиковую карточку. И еще учитывая, какие программы лояльности предлагает «Мир пэй». Елена Сбитнева, жительница г. Уфы

Оставить в прошлом пластик и снова оплачивать покупки, пользуясь только телефоном, можно и с помощью активно развивающейся сейчас Системы быстрых платежей через специально разработанное мобильное приложение СБПэй. Всё, что нужно для успешной операции, – наличие денег на банковском счёте и телефон с камерой.

Недавно установил себе СБПэй, приложение достаточно простое, советую всем попробовать. Очень удобно оплачивать бензин на заправках, тем более постоянно предлагают какие-либо акции. Азамат, житель г. Уфы

СБПэй – универсальное мобильное приложение для оплаты товаров и услуг со счетов, открытых в разных банках. Работает как на телефонах системы Android, так и на iOS. По требованию Банка России с 1 июля 2022 года все крупные российские кредитные организации должны поддерживать приложение СБПэй.

Для того чтобы начать этим приложением пользоваться, достаточно просто скачать СБПэй на свой мобильный телефон, выбрать банк и привязать номер банковского счета для оплаты. Светлана Разумейкина, начальник отдела платёжных систем и расчётов Национального банка по Республике Башкортостан

В приложении есть три основных экрана: главная страница со сканером QR-кодов, «Счета» со всеми проведенными операциями и блок «Ещё» с настройками и помощью. Чтобы оплатить покупку в магазине, нужно открыть главную страницу и навести выделенную область на QR-код, предложенный на кассе, проверить продавца, сумму покупки и нажать «оплатить».

Хотела с внучком поехать на море, решила приобрести билеты, но так как я маленечко побаиваюсь системы оплаты онлайн, я решила прийти в офис и здесь вот с девушкой-сотрудницей авиакасс провести оплату. Рима Файзрахманова, жительница г. Уфы

Клиенты пользуются этой системой и активно оплачивают. Система быстрых платежей – это новый способ оплаты, и многие про него уже знают, многие спрашивают. Лариса Михайлова, менеджер авиакассы

Сегодня основной метод оплаты через СБПэй заключается в сканировании QR-кода. Однако уже с 1 июня началось внедрение возможности рассчитаться телефоном с помощью NFC, приложив смартфон к терминалу. На текущий момент более 100 кредитных организаций предоставляют доступ к приложению СБПэй, 30 из них работают в Башкортостане.