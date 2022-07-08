Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем семьи, любви и верности

Детская и взрослая поликлиника на 600 посещений в смену и развитие внутреннего туризма. Радий Хабиров во время рабочей поездки посетил новый глэмпинг в Бирске и оценил оснащение недавно возведённого медицинского учреждения. Руководитель региона поручил Минздраву и администрации города подготовить поликлинику к приему пациентов до первого сентября.
Открытая регистратура, доступная и понятная маршрутизация. В одном корпусе, но с отдельными входами разместилась детская поликлиника на 200 посещений в смену и взрослая на 400. Все кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Условия, созданные в новом лечебном учреждении, оценил и глава республики. На строительство нового медучреждения в республиканской адресной инвестиционной программе ушло почти 800 млн рублей, больше половины средств выделили из федерального бюджета.
На просьбы врачей и жителей Бирска откликнулся руководитель региона. Глава республики поручил Минздраву и администрации города открыть новую поликлинику к первому сентября.
Ещё одной точкой на карте рабочей поездки Главы республики стала база глэмпинга, расположенного в Бирском районе на берегу живописного озера Шамсутдин.
Палатки – это лишь сезонный вариант отдыха. На территории базы есть корпус, который планируют сделать гостиницей. Продумали и зимние активности: это каток, детские горки и катание на лошадях. Перспективы развития глэмпинга в республике с предпринимательницей обсудил и Радий Хабиров. На сегодняшний день в Башкортостане работают 38 глэмпингов на территории 18 районов. Всего же количество таких современных баз отдыха в регионе планируют увеличить до 99.
Ну а главная точка сбора сегодня, конечно же, площадь возле Свято-Троицкого кафедрального собора. Бирск в этом году стал центральным местом проведения праздничных мероприятий в Башкортостане. Отметить День семьи, любви и верности здесь собрались жители со всей республики. Народные гулянья, ярмарка, гастрономический праздник, а также концерт с участием звездной российской пары – Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. В этнозонах для гостей фестиваля организовали показательные выступления с элементами свадебных обрядов. С праздником жителей республики поздравил и руководитель региона.
Тёплыми словами поздравление не ограничилось. Четырем семьям руководитель региона вручил награду «Родительская доблесть», ещё пять матерей получили медаль «Материнская слава».