Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем семьи, любви и верности

Детская и взрослая поликлиника на 600 посещений в смену и развитие внутреннего туризма. Радий Хабиров во время рабочей поездки посетил новый глэмпинг в Бирске и оценил оснащение недавно возведённого медицинского учреждения. Руководитель региона поручил Минздраву и администрации города подготовить поликлинику к приему пациентов до первого сентября.

Открытая регистратура, доступная и понятная маршрутизация. В одном корпусе, но с отдельными входами разместилась детская поликлиника на 200 посещений в смену и взрослая на 400. Все кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Условия, созданные в новом лечебном учреждении, оценил и глава республики. На строительство нового медучреждения в республиканской адресной инвестиционной программе ушло почти 800 млн рублей, больше половины средств выделили из федерального бюджета.

На сегодняшний день старые поликлиники, которые есть, они уже не соответствует всем требованиям, и строительство нового медучреждения – это давно востребованный процесс. Жители населения ждут с нетерпением. Мы бы, конечно, хотели побыстрее получить объект и ввести его в эксплуатацию, чтобы оказывать высококвалифицированную поликлиническую помощь по новым стандартам. Салават Рахматуллин, главный врач Бирской центральной районной больницы

На просьбы врачей и жителей Бирска откликнулся руководитель региона. Глава республики поручил Минздраву и администрации города открыть новую поликлинику к первому сентября.

Ещё одной точкой на карте рабочей поездки Главы республики стала база глэмпинга, расположенного в Бирском районе на берегу живописного озера Шамсутдин.

Наша цель – комфортный отдых, максимально приближенный к природе. Елена Классен-Морилова, индивидуальный предприниматель

Палатки – это лишь сезонный вариант отдыха. На территории базы есть корпус, который планируют сделать гостиницей. Продумали и зимние активности: это каток, детские горки и катание на лошадях. Перспективы развития глэмпинга в республике с предпринимательницей обсудил и Радий Хабиров. На сегодняшний день в Башкортостане работают 38 глэмпингов на территории 18 районов. Всего же количество таких современных баз отдыха в регионе планируют увеличить до 99.

Ну а главная точка сбора сегодня, конечно же, площадь возле Свято-Троицкого кафедрального собора. Бирск в этом году стал центральным местом проведения праздничных мероприятий в Башкортостане. Отметить День семьи, любви и верности здесь собрались жители со всей республики. Народные гулянья, ярмарка, гастрономический праздник, а также концерт с участием звездной российской пары – Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. В этнозонах для гостей фестиваля организовали показательные выступления с элементами свадебных обрядов. С праздником жителей республики поздравил и руководитель региона.

В Башкортостане – 1 млн 150 тыс. семей, 50 тыс. из них – многодетные. И усилия нашей управленческой команды мы направляем на то, чтобы каждая семья в республике могла жить в радости и достатке, воспитывать детей и комфортно себя чувствовать в нашей красивой, процветающей республике. Сегодня – День семьи, любви и верности. Благодарю бирян за гостеприимство. А всех жителей республики поздравляю с этим замечательным праздником! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов, счастья и понимания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан