Батальон имени генерал-майора Шаймуратова приступил к боевому слаживанию

Первый батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова приступил к боевому слаживанию. Тренировки проходят на территории Оренбургской области. Все добровольцы из Башкортостана уже проходили военную службу, многие имеют боевой опыт.
На полигоне шаймуратовцы отрабатывают навыки разборки-сборки оружия, военно-инженерную и тактическую подготовку. Сегодня бойцы успешно провели стрельбы из боевого оружия.
После завершения боевого слаживания батальон имени Шаймуратова отправится к месту сбора, где будет формироваться корпус, в составе которого добровольцы поедут в зону специальной военной операции на Украине. Пока же каждый день тренировок бойцов расписан поминутно. Они вспомнят подготовку одиночного солдата, проведут боевые стрельбы отделений и взводов, отточат навыки оказания первой медицинской помощи. По словам самих бойцов, условия для занятий созданы, особо отметили разнообразное питание.