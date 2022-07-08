Батальон имени генерал-майора Шаймуратова приступил к боевому слаживанию

Первый батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова приступил к боевому слаживанию. Тренировки проходят на территории Оренбургской области. Все добровольцы из Башкортостана уже проходили военную службу, многие имеют боевой опыт.

На полигоне шаймуратовцы отрабатывают навыки разборки-сборки оружия, военно-инженерную и тактическую подготовку. Сегодня бойцы успешно провели стрельбы из боевого оружия.

Личный состав батальона имени Минигали Шаймуратова сегодня принимает участие в проведении стрельб. Ребята выполняют упражнения и имеют стабильные показатели по стрельбе.

Фото №1 - Батальон имени генерал-майора Шаймуратова приступил к боевому слаживанию

После завершения боевого слаживания батальон имени Шаймуратова отправится к месту сбора, где будет формироваться корпус, в составе которого добровольцы поедут в зону специальной военной операции на Украине. Пока же каждый день тренировок бойцов расписан поминутно. Они вспомнят подготовку одиночного солдата, проведут боевые стрельбы отделений и взводов, отточат навыки оказания первой медицинской помощи. По словам самих бойцов, условия для занятий созданы, особо отметили разнообразное питание.

Когда я проходил срочную воинскую службу в 90-х годах, так разнообразно и так вкусно нас, конечно, не кормили. Сегодня в первый раз мы пришли на завтрак. Он был очень вкусный, полезный и питательный. Ну а обед, вы сами видите, какой разнообразный. Салаты, второе, щи вкусные. И компот. Спасибо большое командованию. 

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