Батальон имени генерал-майора Шаймуратова приступил к боевому слаживанию

Когда я проходил срочную воинскую службу в 90-х годах, так разнообразно и так вкусно нас, конечно, не кормили. Сегодня в первый раз мы пришли на завтрак. Он был очень вкусный, полезный и питательный. Ну а обед, вы сами видите, какой разнообразный. Салаты, второе, щи вкусные. И компот. Спасибо большое командованию.