Семья из Башкирии выиграла денежный приз в конкурсе «Успешная семья Приволжья 2022»

Семья Абдуллиных из Мелеузовского района Башкирии победила в номинации «Творческая семья» конкурса «Успешная семья Приволжья 2022», получив денежный приз в размере 25 000 рублей. Конкурс проводится на территории ПФО с 2013 года.

Традиционно в конкурсе участвуют более 150 человек. Это семьи, в которых воспитываются от двух и более несовершеннолетних детей, как родных, так и приемных.

Башкирию в этом году представила семья Абудллиных, в которой воспитываются четверо кровных детей и пятеро приемных. Елена Абдуллина трудится в отделе опеки, а ранее работала в полиции. Дамир работает водителем скорой помощи, рассказали в пресс-службе Минтруда РБ.

Лена и Дамир принимают участие в жизни каждого ребенка, поддерживают их в любых начинаниях. Благодаря этому в копилке наград Абдуллиных множество грамот и благодарственных писем за активное участие детей в жизни школы и района. Поздравляем замечательную семью с успешным выступлением в престижном конкурсе и желаем дальнейшего процветания! Пресс-служба Минтруда РБ