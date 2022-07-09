В Уфе в реке Белой едва не утонули два человека

В Уфе в пятницу 8 июля едва не произошло две трагедии. На реке Белой спасателям удалось вытащить из воды 42-летнюю женщину и 23-летнего человека.

В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали, что первый несчастный случай произошел недалеко от стадиона «Водник». Женщина хотела поплавать в реке, но в воде ей стало плохо. Спасатели Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты смогли спасти женщину.

В другом месте, на необорудованном пляже у реки Белой, отдыхала копания молодых людей. Один из парней зашел в воду, а затем доплыл до глубины и стал тонуть. Товарищ бросился на помощь, но у него ничего не вышло. Молодой человек позвал на помощь.