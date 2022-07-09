Приказ о создании Уфимского университета науки и технологий подписан в Минобрнауки РФ

В Башкирии на базе БГУ и УГАТУ будет создан Уфимский университет науки и технологий. Соответствующий приказ подписан министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым 8 июля.

Фото №1 - Приказ о создании Уфимского университета науки и технологий подписан в Минобрнауки РФ

Новостью поделился заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Мы эту инициативу руководства республики поддержали, и посчитали совершенно правильной. Потому что тот потенциал, который есть в системе науки и высшего образования региона, требует консолидации усилий и масштабирования. Мы абсолютно уверены, что, участвуя в программе «Приоритет 2030», других программах науки и высшего образования, к 2030 году Башкортостан точно станет одной из научных и образовательных столиц России. Будем скромными, но надеемся, что и за рубежом также. В добрый путь! Удачи, надежды и уверенности.

Дмитрий Афанасьев, замминистра науки и высшего образования РФ

Руководитель Башкирии Радий Хабиров выразил Валерию Фалькову благодарность, а также всему Минобранауки России. Глава республики также отметил, что объединение двух крупных вузов региона приведет к появлению нового серьезного ядра научной мысли, процесса образования и технологий.

Поэтому спасибо за доверие. Благодарю коллективы вузов, ректоров, учёных, которые принимали это непростое решение, но поддержали нас, и поверили. Ведь уже прошедшие победы и участие в программе «Приоритет 2030», участие в программе на получение статуса передовых инженерных школ, а УГАТУ получил этот статус. И мы будем дальше бороться ради нашего УГНТУ. Все эти шаги, которые мы делали совместно с нашими научными и образовательными коллективами. Спасибо большое за работу! Для науки и образования республики – это одно из важных событий.

Радий Хабиров, Глава РБ
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