Приказ о создании Уфимского университета науки и технологий подписан в Минобрнауки РФ

Поэтому спасибо за доверие. Благодарю коллективы вузов, ректоров, учёных, которые принимали это непростое решение, но поддержали нас, и поверили. Ведь уже прошедшие победы и участие в программе «Приоритет 2030», участие в программе на получение статуса передовых инженерных школ, а УГАТУ получил этот статус. И мы будем дальше бороться ради нашего УГНТУ. Все эти шаги, которые мы делали совместно с нашими научными и образовательными коллективами. Спасибо большое за работу! Для науки и образования республики – это одно из важных событий.

Радий Хабиров, Глава РБ