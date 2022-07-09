Приказ о создании Уфимского университета науки и технологий подписан в Минобрнауки РФ

В Башкирии на базе БГУ и УГАТУ будет создан Уфимский университет науки и технологий. Соответствующий приказ подписан министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым 8 июля.
Новостью поделился заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
Руководитель Башкирии Радий Хабиров выразил Валерию Фалькову благодарность, а также всему Минобранауки России. Глава республики также отметил, что объединение двух крупных вузов региона приведет к появлению нового серьезного ядра научной мысли, процесса образования и технологий.