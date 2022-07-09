В Башкирии «Поезда здоровья» продолжат работу в 11 деревнях и селах

В Башкирии сформирован график «Поездов здоровья», которые продолжат работу на следующей неделе. Работа ведется в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион».

На данный момент, по информации Министерства здравоохранения РБ, осмотрено уже 68 361 человек. Выявлено 2 687 социально-значимых заболеваний. В их число вошли 1 935 фактов сердечно-сосудистых заболеваний, 217 подозрений на онкологию, 17 – на туберкулез и другое.

В составе медработников, которые выезжают в деревни и села региона, имеются различные узкие специалисты: хирурги, онкологи, акушеры-гинекологи, неврологи, стоматологи и другие. Пройти осмотр можно бесплатно в порядке «живой очереди».

Новый график на будущую неделю:

- Уфимский маршрут продолжает работу в Благовещенском районе (12.07-13.07 село Тугай, 14.07-15.07 село Старонадеждино).

- Дуванский маршрут продолжает работу в Дуванском районе (12.07-13.07 село Сальевка, 14.07-18.07 село Ярославка).

- Нефтекамский маршрут продолжает работу в Краснокамском районе (12.07-13.07 село Кариево, село 14.07-15.07 Никольское).

- Октябрьский маршрут продолжает работу в Ермекеевском районе (12.07-13.07 село Тарказы, 14.07-15.07 село Бекетово).

- Стерлитамакский маршрут заканчивает работу в Федеровском районе (12.07-13.07 деревня Новоселка, 14.07-15.07 деревня Динискино).

- Белорецкий маршрут продолжает работу в Зилаирском районе (14.07-15.07 село Сабырово).