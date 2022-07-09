«Единство в непростое время»: в Башкирии празднуют Курбан-байрам

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. Ид аль-Адха знаменует конец хаджа в честь пророка Ибрахима. Во всех мечетях республики для прихожан провели праздничные намазы. Главным местом сбора верующих в Уфе по традиции стала соборная мечеть «Ляля-Тюльпан».
В отличие от прошлого года, в этом число прихожан на территории мечети не ограничено. Места верующие занимают еще задолго до начал намаза. Те, кто не поместился внутри, разворачивают коврики на улице перед мечетью.
С праздником верующих мусульман поздравил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он отметил, что и впредь представители ислама и других традиционных конфессий будут вносить вклад в сохранение мира и единства в стране.
С Курбан-байрамом поздравил мусульман республики руководитель региона. Радий Хабиров отметил, что молитвенные слова он посвящает не только родным и близким. В них нуждаются и те, кто сегодня стоит на страже Родины.
60-летний Хамза-хазрат решил пополнить ряды участников спецоперации, не раздумывая. Полковой имам добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова будет оказывать духовную поддержку военнослужащим.
Ид аль-Адха – праздник жертвоприношения. Согласно Корану, пророку Ибрахиму приснился сон, в котором он увидел повеление Аллаха принести в жертву сына. Ибрахим отправился в долину, где сейчас стоит Мекка, и начал приготовления. Сын не сопротивлялся, отец был уже готов принести его в жертву Всевышнему. Но это оказалось проверкой, которую пророк и его сын прошли, доказав преданность Аллаху. Однако в последний момент Аллах выбрал другую жертву – ею стал баран. Преданность верующих Всевышнему – главный посыл праздника.
У праздника нет постоянной даты проведения. Он празднуется после Рамадана. В этом году продлится три дня – до 11 июля включительно. Эти дни надо посвятить общению с близкими. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Курбан-байрам – праздник милосердия, объединяющий людей в желании делать добро.