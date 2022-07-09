«Единство в непростое время»: в Башкирии празднуют Курбан-байрам

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. Ид аль-Адха знаменует конец хаджа в честь пророка Ибрахима. Во всех мечетях республики для прихожан провели праздничные намазы. Главным местом сбора верующих в Уфе по традиции стала соборная мечеть «Ляля-Тюльпан».

В отличие от прошлого года, в этом число прихожан на территории мечети не ограничено. Места верующие занимают еще задолго до начал намаза. Те, кто не поместился внутри, разворачивают коврики на улице перед мечетью.

На улице ковры, все как положено. Есть женский конференц-зал. Они там размещаются. Если совсем некуда, есть классы. Они тоже оборудованы. Зариф Рыскулов, хазрат мечети «Ляля-Тюльпан»

С праздником верующих мусульман поздравил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он отметил, что и впредь представители ислама и других традиционных конфессий будут вносить вклад в сохранение мира и единства в стране.

Более сотни народов и конфессий, веками мы живем в мире и согласии. И в этом пример мира и цивилизации для всех, у кого есть совесть. В Коране указано: подлинно уверовавшие, приводите в порядок взаимоотношения между братьями. Побойтесь Бога, может, удостоитесь его милости. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России

С Курбан-байрамом поздравил мусульман республики руководитель региона. Радий Хабиров отметил, что молитвенные слова он посвящает не только родным и близким. В них нуждаются и те, кто сегодня стоит на страже Родины.

Я молюсь за тысячи тех парней из Башкирии и России, которые защищают Отечество и борются с фашизмом на Украине. Мы молимся за воинов добровольческого батальона имени Шаймуратова. Молимся за Хамзу- хазрата, который проходит боевое слаживание и скоро отправится защищать страну. Желаю мира и благоденствия. Будьте счастливы, мира вашим домам. Зур рахмат! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

60-летний Хамза-хазрат решил пополнить ряды участников спецоперации, не раздумывая. Полковой имам добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова будет оказывать духовную поддержку военнослужащим.

Наше оружие – священный Коран. Посредством речи Аллаха мы будем поддерживать наших братьев, бойцов, орлов. Ребят, которые по своей инициативе, добровольно идут на защиту нашей Родины. Хамза Хафизов, ахун Зауралья при ЦДУМ России

Ид аль-Адха – праздник жертвоприношения. Согласно Корану, пророку Ибрахиму приснился сон, в котором он увидел повеление Аллаха принести в жертву сына. Ибрахим отправился в долину, где сейчас стоит Мекка, и начал приготовления. Сын не сопротивлялся, отец был уже готов принести его в жертву Всевышнему. Но это оказалось проверкой, которую пророк и его сын прошли, доказав преданность Аллаху. Однако в последний момент Аллах выбрал другую жертву – ею стал баран. Преданность верующих Всевышнему – главный посыл праздника.

Какое-то единство в такое непростое время. Как-то поддерживать друг друга. Праздник все равно, приятно. Рима Галиванова и Рида Закирова