Мусульмане из батальона имени Шаймуратова совершили коллективный намаз в честь Курбан-байрама

Напомним, с идей создать башкирский батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Инициативу поддержали и в Министерстве обороны. На формирование ушло меньше двух месяцев. 6 июля в парке «Патриот» в Чишминском районе башкирских военнослужащих торжественно проводили в путь.