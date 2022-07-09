Мусульмане из батальона имени Шаймуратова совершили коллективный намаз в честь Курбан-байрама

Коллективный намаз в честь Курбан-байрама сегодня совершили и добровольцы-мусульмане первого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Прямо на полигоне для бойцов накрыли праздничный обед – плов из баранины.
Сейчас добровольцы проходят боевое слаживание в Оренбургской области. После прохождения курса тренировок батальон отправится к месту сбора, где будет формироваться корпус, в составе которого они поедут в зону СВО в Украину.
Напомним, с идей создать башкирский батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Инициативу поддержали и в Министерстве обороны. На формирование ушло меньше двух месяцев. 6 июля в парке «Патриот» в Чишминском районе башкирских военнослужащих торжественно проводили в путь.