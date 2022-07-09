Водитель грузовика рассказал подробности ДТП в Башкирии, в котором погиб 12-летний велосипедист

Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда на ребенка в городе Октябрьском. Накануне вечером 12-летний мальчик на велосипеде попал под колёса грузовика и погиб.
Велосипедист ехал по обочине. Со слов водителя, предотвратить наезд он не смог.
Сейчас автоинспекторы выясняют, по какой причине школьник упал с велосипеда под колеса. Правоохранительные органы расследуют дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня вечером под Уфой, рядом с деревней Базилевка. Столкнулись два автомобиля – Renault и Mitsubishi. По данным ГИБДД, в результате аварии водители получили смертельные травмы и скончались. Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.