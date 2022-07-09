В Башкирии отмечают 100-летие со дня рождения легендарного летчика Мусы Гареева

Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. В столице республики прошли торжественные мероприятия в память о легендарном военном летчике. В парке Победы цветы к могиле героя возложил глава республики Радий Хабиров и родственники Мусы Гареева.

Минорная музыка сегодня утром звучала в парке Победы. Могила дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева усыпана цветами. Ровно 100 лет исполнилось со дня рождения легендарного военного летчика. Отдать дань уважения и памяти приехал глава республики Радий Хабиров, а также представители регионального правительства, руководства Уфы и, конечно же, родные и близкие легенды отечественной авиации. Его сын Евгений Гареев рассказывает, что в детстве вместо сказок перед сном часто слушал военные истории.

Мама тоже воевала, тяжелое ранение получила. Отец постоянно рассказывал, как делать ножницы, как распределять силы во время атаки и так далее. Евгений Гареев, сын дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

В 22 года Муса Гареев стал дважды Героем Советского Союза. 250 боевых вылетов, в которых он одерживал победы и своими грамотными действиями не допустил потерь экипажа. Кто был лично знаком с грозой небес, говорят, что Муса Гареев был скромным человеком, но обладал чувством юмора.

На аэродроме «Забельский» в честь столетия Мусы Гареева прошел праздник. Место знаковое. Местный аэроклуб носит имя дважды Героя Советского Союза. Зрители увидели, как закладывает виражи вертолет Ка-26, а пилотажная группа аэродрома «Первушино» продемонстрировала чудеса командной работы на малом расстоянии друг от друга. А ведь многие летчики в республике получили возможность летать благодаря Мусе Гарееву. Он руководил комитетом ДОСААФ и помогал своим воспитанникам.

Изюминкой праздника стало выступление парашютистов. С собой они несли флаги России, Башкортостана и ДОСААФ. Спортсмены показали филигранную точность, приземлившись на небольшом квадрате.

На площадке можно было увидеть выставку ретротехники. В числе экспонатов и легендарная «Катюша». А поисковики развернули экспозицию артефактов, которые были найдены в местах сражений Великой Отечественной. Каски солдат, остатки снарядов и предметы быта – настоящее эхо войны.