Под Уфой прошел авиафест, посвященный 100-летию Мусы Гареева

На аэродроме «Первушино» под Уфой сегодня прошел авиафест, посвященный 100-летию дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Он собрал 20 тысяч человек. Гости фестиваля могли посмотреть на выступления 60 экипажей на эксклюзивных самолетах со всей России.

Спустя полвека он снова слышит эту команду в кабине легендарного По-2. Именно на этой крылатой машине дважды Герой Советского Союза Муса Гареев брал своего сына в полеты.

Мама тоже летала, я летал, у нас постоянно летчики собирались. Названия наших и немецких машин я знал с пяти лет. Евгений Гареев, сын дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

Евгений Гареев – почетный гость на авиафесте, посвященном столетию его отца. Полет на По-2 открыл авиашоу в «Первушино». Вспомнить детство и подарить чувство ностальгии сыну легендарного летчика помог Евгений Смирнов. На реставрацию раритетного самолета у него ушло около 5 лет.

В небо над аэродромом поднялись более 60 самолетов со всей России. Экипажи продемонстрировали мастерство сольного и группового пилотажа. Экипаж этого самолета прибыл в «Первушино» из Москвы. Для них это первый опыт выступления на авиашоу. В кабине, помимо пилота, и сам разработчик модели Борис Чернов. И на названии самолета тоже настоял он.

На площадке аэродрома прошла выставка техники. В экспозиции как популярные самолеты отечественной авиации, так и эксклюзивные модели. В другой части аэродрома развернулась сцена, на которой выступили лучшие творческие коллективы Уфы, а гвоздём программы стал белорусский автор песен об авиации Николай Анисимов. Посмотреть на авиашоу приехало около 20 тысяч человек со всей республики.