Сегодня в Бурзянском районе состоялось открытие музейного комплекса «Шульган-Таш». В мероприятии приняли участие ведущие учёные страны. А в ходе пленарных заседаний региональные власти проанонсировали новые, не менее грандиозные проекты, которые намерены реализовать в Башкортостане.
Глава Башкортостана Радий Хабиров презентовал концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций. По плану музей будет создан в Чишминском районе республики. По словам руководителя региона, основой его станут золотоордынские каменные мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана.
Как отметил Радий Хабиров, башкиры всегда умели находить общий язык и с кочевниками, и с оседлыми народами Евразии. И отсюда цель проекта – через создание музея снова объединить Европу и Азию, Восток и Запад, древность и современность.