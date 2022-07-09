Радий Хабиров презентовал концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций

Почему эта идея вообще возникла? Наша земля богата историческим наследием. Уже доказано, что мавзолей над прахом проповедника Хусейн-бека построили по указанию Тамерлана. Ученые склоняются к тому, что Тамерлану принадлежал и щит, найденный у горы Торатау в Ишимбайском районе – великий завоеватель подарил его вождю башкирского племени. Во времена Золотой Орды территория современного Башкортостана стала «плавильным котлом» для многих языков и культур. Здесь, на Южном Урале, на стыке Европы и Азии, жили десятки разных, непохожих друг на друга племён. Здесь располагались центры кочевий, через нашу землю проходили основные торговые и караванные пути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан