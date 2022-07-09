Радий Хабиров презентовал концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций

Сегодня в Бурзянском районе состоялось открытие музейного комплекса «Шульган-Таш». В мероприятии приняли участие ведущие учёные страны. А в ходе пленарных заседаний региональные власти проанонсировали новые, не менее грандиозные проекты, которые намерены реализовать в Башкортостане.

Фото №1 - Радий Хабиров презентовал концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций

Глава Башкортостана Радий Хабиров презентовал концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций. По плану музей будет создан в Чишминском районе республики. По словам руководителя региона, основой его станут золотоордынские каменные мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана.

Почему эта идея вообще возникла? Наша земля богата историческим наследием. Уже доказано, что мавзолей над прахом проповедника Хусейн-бека построили по указанию Тамерлана. Ученые склоняются к тому, что Тамерлану принадлежал и щит, найденный у горы Торатау в Ишимбайском районе – великий завоеватель подарил его вождю башкирского племени. Во времена Золотой Орды территория современного Башкортостана стала «плавильным котлом» для многих языков и культур. Здесь, на Южном Урале, на стыке Европы и Азии, жили десятки разных, непохожих друг на друга племён. Здесь располагались центры кочевий, через нашу землю проходили основные торговые и караванные пути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил Радий Хабиров, башкиры всегда умели находить общий язык и с кочевниками, и с оседлыми народами Евразии. И отсюда цель проекта – через создание музея снова объединить Европу и Азию, Восток и Запад, древность и современность.

Уверен, мы сможем сблизить народы, которые когда-то населяли Великую Степь, сможем по-новому взглянуть на вклад евразийской кочевой цивилизации в развитие человечества. Этот музей, музей кочевых цивилизаций нужен нам. Нужен с точки зрения науки, с точки зрения развития туризма. И я рад, что наша идея нашла отклик и на федеральном уровне. Приступаем к проектированию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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