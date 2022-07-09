В Уфе в ближайшие годы может появиться легкоатлетический манеж

Уже в ближайшие годы в столице республики моет появиться легкоатлетический манеж. Об этом рассказали в республиканской федерации легкой атлетики. У нее теперь будет новый председатель. Между тем в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел чемпионат республики.

Владимир Петров – новый председатель федерации легкой атлетики республики. В этом виде спорта он не первый день. Возглавляет школу олимпийского резерва в Стерлитамаке. В прошлом участник чемпионата Европы в беге на 20 километров. На отчетно-выборной конференции федерации он получил большинство голосов. На посту председателя сменил Геннадия Алексеева, опытнейшего наставника, заслуженного тренера России.

Какие первые шаги, сформируем новую команду. Многие, кто работал, останутся. Будет встреча с тренерским составом, назначим тренеров по видам спорта. Владимир Петров, президент федерации легкой атлетики Республики Башкортостан

Чемпионат республики прошел в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Летом в распоряжении башкирских легкоатлетов теперь прекрасная инфраструктура. Для того чтобы полноценно заниматься зимой, нужен крытый манеж. Разговоры о его строительстве ходят давно, и в ближайшие годы такой объект в республике может быть построен.

Встречался с главой республики. Мы с ним пришли к такому выводу, что в 2025-2027 году должен появиться у нас манеж. Альберт Газизов, куратор легкой атлетики в Республике Башкортостан

В чемпионате Башкортостана приняли участие сильнейшие спортсмены, которые в дальнейшем выступят в чемпионате и первенстве России. Основные надежды в республике связывают с бегуном Эдуардом Батыршиным.