В Башкирии заготовили 49% необходимого объема сенажа

В Башкортостане заготовили половину необходимого объема сенажа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Большей частью скошенная трава отправляется на сенаж — из-за частых дождей из нее не получится сено, для заготовки которого нужна сухая погода.

На данный момент убрано более 1/3 всех площадей. Аграрии заготовили около 660 тысяч тонн сенажа. От запланированного объема это составляет 49%. Сена заготовлено 176 тысяч тонн - на 1/4 плана.