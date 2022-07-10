В Башкирии заготовили 49% необходимого объема сенажа

В Башкортостане заготовили половину необходимого объема сенажа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Большей частью скошенная трава отправляется на сенаж — из-за частых дождей из нее не получится сено, для заготовки которого нужна сухая погода.
На данный момент убрано более 1/3 всех площадей. Аграрии заготовили около 660 тысяч тонн сенажа. От запланированного объема это составляет 49%. Сена заготовлено 176 тысяч тонн - на 1/4 плана.
Активнее всех закладывают сенаж в Дюртюлинском районе, где хозяйства законсервировали 62,3 тысячи тонн сочного корма. Почти 60 тысяч тонн сенажа заготовили в Аургазинском, 46 тысяч тонн – в Стерлитамакском, районе.
Фото: Минсельхоз РБ.