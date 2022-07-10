Эксперты о создании Музея кочевых народов в Башкирии: «Идея такого музея совершенно фантастическая»

На конференции в музейном комплексе "Шульган-Таш", открытие которого состоялось вчера, девятого июля, Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил планы создания в республике Музея кочевых народов. Эксперты назвали данную идею беспрецедентной.
Сама идея такого музея совершенно фантастическая. Потому что кочевые народы — это огромный пласт человеческой истории, которой принадлежат огромные заслуги, во-первых, в изобретении многих вещей, во-вторых, в сдвижке исторических процессов, и в-третьих, евразийского движения — непростого и сложного, иногда драматичного. Эту замечательную инициативу надо поддерживать, у нее большой культурный, просветительский и туристический потенциал.Дмитрий Афанасьев, замминистра науки и высшего образования России
Также ученые выразили готовность поддержать коллег из Башкортостана.
Два года назад мы закончили большой проект — восьмитомную историю Южного Урала. Не отдельно Челябинской области, не отдельно Башкортостана — всего Южного Урала. Мы постарались объединить все материалы, которые были исследованы вашими и нашими предшественниками, подать их в одном контексте. Материалы собирали в течение десяти лет, они очень обильны и богаты, и касаются также части Казахстана, Западной Сибири. Это гигантская территория, на которой вызревали многие народы. Я как специалист по средневековым кочевникам Евразии не могу вычеркнуть гуннов — они тоже были здесь, здесь начинали. Западнотюркский каганат тоже опирался на то самое знаменитое племя будун, которое ушло дальше на запад и превратилось в великую Болгарию Первую и Болгарию Вторую. Наконец, нам удалось за последние два года сделать прорывные открытия, когда мы стали понимать, как башкиры превратились в мадьяров, это был вопрос вопросов. У нас было много разных мнений, российско-венгерская экспедиция работает над этим давно, и сейчас стало очевидно, что мадьярская культура произведена на Южном Урале. Они ушли с ней — в этих сбруях, в этих поясах. Сегодня это трудно оспорить. Поэтому я склоняю перед вами голову, хочу пожелать вам удачи, а мы, со своей стороны, вам поможем.Сергей Боталов, ведущий научный сотрудник НОЦ евразийских исследований ЮУРГУ
Президент РАН Александр Сергеев отметил, что идея довольно-таки интересная, однако ученым и республике придется изрядно потрудиться.
Дело в том, что, когда мы обычно говорим об истории государства и истории государственности, мы ищем столицу. Потому что государство - это система управления. Берем Булгар - ищем Итиль. Задача, которая ставится здесь сейчас — это история кочевых цивилизаций, а здесь нет одного центра. Мы не будем его искать, его просто нет. Это некая распределенная система взаимодействия сил управления. Совсем другая система, нежели оседлые цивилизации. И это совсем-совсем новая задача. Я не думаю, что она когда-либо ставилась и решалась. И это интересно для науки. Другой момент. Кочевые цивилизации имеют обширную географию. Казахстан, Монголия. И, поскольку это так обширно, очень важны взаимодействия. Может, стоит привлечь коллег, с ними подумать, как это может выглядеть. Это важный момент.Мы замахиваемся на задачу пространственного освоения, и это очень греет душу. Потому что у нас у всех в России есть идея покорения пространства, это существенный компонент национальной идеи. Наконец, еще одна черта. Кочевая цивилизация невозможна без лошади. И, думаю, здесь должен быть музей, правда, не знаю, как он должен выглядеть — музей истории взаимодействия человека и лошади. Кочевые цивилизации использовали лошадь — отсюда и прохождение больших расстояний, и совершенно другое военное искусство, совсем другая экономика.Думаю, при такой хорошей системе управления и при достаточных ресурсах такой центр будет сделан, пусть и не скоро, быстро это сделать просто невозможно. Но то, что Башкирия первой в мире заявилась на такой проект, это здорово.Александр Сергеев, президент РАН
То, что мы сегодня здесь увидели — прекрасный знак того, что Россия меняется к лучшему. Радий Хабиров рассказал про задумку нового музея, и я могу только аплодировать такому решению. Дело в том, что чем больше музеев, тем больше памяти народной в них сохраняется и концентрируется, тем лучше наша идентификация. Как я говорю, русские — единственный народ на свете, который называется прилагательным. То есть по сути это объединение народов. Башкиры, татары, русские, евреи, удмурты -все мы русские люди, и состояние нашей культуры, ее самобытность, прелесть нашей культуры заключается в том, что каждый младенец узнает об истории своего народа не только от своей мамы, но и от учителей, и во время экскурсии в разнообразные музеи. В таком хорошем музее побывали мы сегодня. Это по-настоящему привлекательный туристический объект, вокруг которого формируется туристический кластер. И туристы здесь будут не бессмысленные алкоголики, которые приезжают по путевке для того, чтобы напиваться, а люди, которые приезжают изучать историю своего народа, своей страны.Тимофей Баженов, телеведущий и депутат Госдумы
Вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров считает, что перед созданием Европейского музея кочевых цивилизаций нужна большая работа археологов.
Такой музей нужен и в Башкирии. Перед его созданием нужна основательная академическая работа по изучению этих памятников. Памятники живут, когда они изучаются сам этот процесс придает новую жизнь. Очень интересно будет протопировать эти мавзолеи. Нужно лучше знать, когда они построены. Понятно, что это очень важная и интересная тема. Русь это деревянные города, от которых ничего не осталось, также, как и от кочевников, которые жили в степях. Я думаю, мы найдем какие то решения, чтобы сделать этот музей академическим и интересным для посетителей.Николай Макаров, академик
Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов отметил, что задача по сохранению нематериального культурного наследия - одна из задач РГО.
Проект Евразийского музея кочевых цивилизаций показывает, что Башкортостан имеет большие возможности для создания такого комплекса. Важно, что мы должны думать, чтобы простые граждане приезжали туда, получали там знания, узнавали об истории, проживали там по два три дня. Для этого важно необходимо создавать там необходимую инфраструктуру. На мой взгляд многие музейные комплексы, такие как «Шульган Таш» могут получить рекомендацию Русского географического общества. Я думаю, что такого знака будет удостоен новый музей в Чишминском районе. Мы все должны создать единую систему по изучению нашей истории, в том числе и через такие музеи.Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества