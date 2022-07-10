Эксперты о создании Музея кочевых народов в Башкирии: «Идея такого музея совершенно фантастическая»

Дело в том, что, когда мы обычно говорим об истории государства и истории государственности, мы ищем столицу. Потому что государство - это система управления. Берем Булгар - ищем Итиль. Задача, которая ставится здесь сейчас — это история кочевых цивилизаций, а здесь нет одного центра. Мы не будем его искать, его просто нет. Это некая распределенная система взаимодействия сил управления. Совсем другая система, нежели оседлые цивилизации. И это совсем-совсем новая задача. Я не думаю, что она когда-либо ставилась и решалась. И это интересно для науки. Другой момент. Кочевые цивилизации имеют обширную географию. Казахстан, Монголия. И, поскольку это так обширно, очень важны взаимодействия. Может, стоит привлечь коллег, с ними подумать, как это может выглядеть. Это важный момент.Мы замахиваемся на задачу пространственного освоения, и это очень греет душу. Потому что у нас у всех в России есть идея покорения пространства, это существенный компонент национальной идеи. Наконец, еще одна черта. Кочевая цивилизация невозможна без лошади. И, думаю, здесь должен быть музей, правда, не знаю, как он должен выглядеть — музей истории взаимодействия человека и лошади. Кочевые цивилизации использовали лошадь — отсюда и прохождение больших расстояний, и совершенно другое военное искусство, совсем другая экономика.Думаю, при такой хорошей системе управления и при достаточных ресурсах такой центр будет сделан, пусть и не скоро, быстро это сделать просто невозможно. Но то, что Башкирия первой в мире заявилась на такой проект, это здорово.

Александр Сергеев, президент РАН