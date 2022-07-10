Появились подробности случившегося накануне вечером смертельного ДТП в Уфе

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера, девятого июля, на седьмом километре автодороги Уфа - Базилевка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Renault Sandero.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте аварии. 41-летняя пассажирка автомобиля Renault Sandero с травмами была доставлена в больницу.