Появились подробности случившегося накануне вечером смертельного ДТП в Уфе

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера, девятого июля, на седьмом километре автодороги Уфа - Базилевка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Renault Sandero.

За рулем автомобиля марки Mitsubishi находился 32-летний житель Уфимского района, транспортным средством марки Renault управлял 63-летний мужчина.

Фото №1 - Появились подробности случившегося накануне вечером смертельного ДТП в Уфе

В результате ДТП оба водителя скончались на месте аварии. 41-летняя пассажирка автомобиля Renault Sandero с травмами была доставлена в больницу.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

Фото и видео: ГИБДД по РБ.

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