Житель Башкирии ранил своего сына ударом ножа в живот

В Бирском районе 45-летний мужчина ударил ножом своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.

Все произошло в ноябре 2021 года. Подсудимый распивал спиртные напитки со своим сыном. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им оппонента.