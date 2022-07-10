Житель Башкирии ранил своего сына ударом ножа в живот

В Бирском районе 45-летний мужчина ударил ножом своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.
Все произошло в ноябре 2021 года. Подсудимый распивал спиртные напитки со своим сыном. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им оппонента.
В результате пострадавший получил проникающую колото-резанную рану брюшной стенки с повреждением тонкой кишки. Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к отцу.
Суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы и обязал встать на учет.