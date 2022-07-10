В Башкирии БашГУ и УГАТУ объединят в один вуз

Вчера, девятого июля, во время открытия музея-заповедника «Шульган-Таш» замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил о создании нового университета на основе БашГУ и УГАТУ. Указ был подписан накануне.
Суперуниверситет создан официально. Новое высшее учебное заведение будет носить название Уфимский университет науки и технологий.
Радий Хабиров и бывший руководитель администрации Александр Сидякин были авторами идеи объединения двух вузов. Глава Башкирии не скрывал радости.
Фото: vk.com/bashkiruniversity.