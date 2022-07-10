В Башкирии БашГУ и УГАТУ объединят в один вуз

Вчера, девятого июля, во время открытия музея-заповедника «Шульган-Таш» замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил о создании нового университета на основе БашГУ и УГАТУ. Указ был подписан накануне.

Фото №1 - В Башкирии БашГУ и УГАТУ объединят в один вуз

Суперуниверситет создан официально. Новое высшее учебное заведение будет носить название Уфимский университет науки и технологий.

Мы поддержали инициативу руководства вашего региона и уверены, что к 2030 году Башкортостан станет одной из научных столиц России.

Дмитрий Афанасьев, замминистра образования России

Радий Хабиров и бывший руководитель администрации Александр Сидякин были авторами идеи объединения двух вузов. Глава Башкирии не скрывал радости.

Это было непростое решение, но оно направлено на повышение научного и образовательного потенциала. Это приведет к тому, что в республике появляется новое мощное ядро научной мысли.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: vk.com/bashkiruniversity.

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