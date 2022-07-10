В Уфе загорелась квартира в многоэтажке: эвакуированы люди

Вчера вечером, девятого июля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел пожар. На место происшествия незамедлительно направились экстренные службы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь повредил домашнее имущество.

Спасатели эвакуировали 8 человек, из которых было 2 детей. С использованием автолестницы через балкон шестого этажа был эвакуирован один человек. К счастью, никто не пострадал.