В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости опасной половой инфекцией

В Башкортостане зафиксировано рост заболеваемости гонореей. Об этом сообщает издание «Ufatime.ru», ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
За пять месяцев 2022 года в Башкирии зафиксировали 60 человек, страдающих венерическим заболеванием. За аналогичный период в прошлого года пациентов с данным диагнозом было зарегистрировано меньше на 5%.
В текущем году показатель заболеваемости инфекцией в региона составляет 1,49 на 100 тысяч населения. Среди регионов ПФО по заболеваемости Башкортостан находится в зеленой зоне. Самыми неблагополучная ситуация зафиксирована в Оренбургской области и Татарстане.