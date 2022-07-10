В Уфе спасатели спасли тонущую 4-летнюю девочку и троих взрослых

Дежурившие на пляже «Берег солнца» спасатели не дали утонуть двум мужчинам, которые на спор решили переплыть Уфимку. До этого сотрудники уже делали им замечания, но «храбрецы» их проигнорировали. На середине водоема один из «пловцов» начал терять силы и прихлебывать воду. Спасатели, которые контролировали их заплыв, среагировали и на катере доставили обоих на берег. Предположительно, мужчины лет сорока были в состоянии алкогольного опьянения, так же как и спасенная на «Солнечном» женщина.

пресс-служба УГЗ Уфы