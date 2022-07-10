В Уфе спасатели спасли тонущую 4-летнюю девочку и троих взрослых
Вчера, девятого июля, в Уфе спасатели предотвратили четыре несчастных случая на воде. Об этом сообщили в пресс-службе УГЗ столицы.
На пляже "Солнечном" в Уфе 35-летняя женщина заплыла на глубину, и ее стало уносить течение. Спасатели подняли ее на борт катера и доставили на берег.
Дежурившие на пляже «Берег солнца» спасатели не дали утонуть двум мужчинам, которые на спор решили переплыть Уфимку. До этого сотрудники уже делали им замечания, но «храбрецы» их проигнорировали. На середине водоема один из «пловцов» начал терять силы и прихлебывать воду. Спасатели, которые контролировали их заплыв, среагировали и на катере доставили обоих на берег. Предположительно, мужчины лет сорока были в состоянии алкогольного опьянения, так же как и спасенная на «Солнечном» женщина.
пресс-служба УГЗ Уфы
Также спасатели сообщили о спасении 4-летней девочки. Она решила искупаться вместе с сестрой подальше от родителей. Малышка начала тонуть на глазах сотрудников ПСО.
Спасатели, заприметив детей, которые одни находятся в воде и без надувных средств спасения, направились делать замечание, как на их глазах младшая из девочек стала тонуть. Один из сотрудников прыгнул в воду, подхватил ребенка и вытащил на берег. Медицинская помощь малышке не потребовалась. С их родителями спасатели провели профилактическую беседу.