В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего накануне мужчины

В Краснокамском районе Башкирии водолазы нашли тело утонувшего накануне мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Накануне около деревни Раздолье в Краснокамском районе утонул 60-летний мужчина. Сегодня, десятого июля, его тело было найдено.

Отметим, данный случай не единичный, так как вчера, девятого июля, на необорудованном для купания Муллинском карьере в городе Октябрьский утонул 20-летний парень, а недалеко от Кляшево на реке Уфы обнаружили тело 58-летнего мужчины, который пропал пятого июля.